Politi og ambulance er til stede på Åbenråvej ved Tinglev i forbindelse med en færdselsulykke.

Her har en bil ramt en ko på vejbanen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Derudover meldes der om personskade.

Der meldes også om flere køer på vejbanen.

Syd- og Sønderjyllands Politi melder, at mange personer har vist interesse for ulykken, men man beder folk om at give plads.

'Der har været interesse for flere udrykningskøretøjer i kredsen i aften og i den forbindelse kan det oplyses, at der har været afholdt en øvelse som nu er afsluttet. Tak for interessen.'

Artiklen opdateres …