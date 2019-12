Hardy Overgaard troede ikke sine egne øjne, da en muskuløs mand på omkring 180-190 centimeter steg ud af sin bil og nærmest stormede hen mod Hardys bil med en aggressiv fremtoning.

Få sekunder efter stod han foran Hardys vindue, knyttede sin næve og slog med så voldsom kraft på bilruden, at det nærmest rungede i hele den lille Peugeot 208.

70-årige Hardy trykkede straks på speederen og kørte uden om manden og hans bil, men det skulle vise sig, at pensionistens mareridt ikke var ovre.

Det hele begyndte få minutter forinden, da Hardy på vej hjem fra kærestens arbejde kørte mod sin bopæl i Varde en sen aftentime i lørdags.

Sammen med sin thailandske kæreste kom han kørende på Hovedvej 12, da der fra venstre pludselig kom en bilist susende forbi.

»Der er et helleanlæg, og man må slet ikke overhale der, så jeg siger til min kæreste: 'Der må han kraftedeme ikke køre'. Jeg fik sgu et chok,« fortæller Hardy Overgaard til B.T.

Det er ved dette helleanlæg Vis mere Det er ved dette helleanlæg

Har du oplevet at være involveret i roadrage/vejvrede, der udviklede sig til en fysisk konfrontation? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk

Da den anden bilist igen flettede ind efter overhalingen, gav Hardy ham to til tre blink for at fortælle, at det ikke var en acceptabel kørsel, men det skulle han ikke have gjort.

Pludselig bremsede han kraftigt, og det samme var Hardy nødt til at gøre.

Herefter gik manden - som Hardy beskriver som værende omkring 30 til 40 år gammel - ud og slog altså med knyttet næve mod pensionistens bilrude.

Hardy speedede op, styrede udenom den aggressive mand og kørte væk i en fart med forhåbningen om, at han nu kunne køre stille og roligt hjem til Varde med sin chokerede kæreste.

Men det var netop hende, der pludselig kunne fortælle Hardy, at manden i den anden bil ikke mente, at et knytnæveslag var nok.

»Skat, skat, han kommer tilbage,« fremstammede hun fra passagersædet.

Har du selv oplevet at ende i et verbalt eller fysisk sammenstød på de danske veje?

Og ganske rigtigt.

Denne gang kørte manden op på siden af Hardy og forsøgte at køre ham ud mod grøften til højre, men heldigvis får pensionisten bremset op.

»'Hvad fanden gør vi nu?', tænker jeg, men så får jeg bremset ned og kommer hen på hans venstre side, som jeg også rammer lidt. Heldigvis stopper han næsten op bagefter, så jeg siger til min kone, at hun skal ringe 112,« fortæller Hardy.

Senere på aftenen aflagde Hardy rapport til Syd- og Sønderjyllands Politi, der også over for JydskeVestkysten bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse, men desværre havde den 70-årige mand ikke nået at få noteret nummerpladen ned.

I dag er Hardy rystet over, at der kører sådanne bilister rundt på de danske veje.

»Jeg fatter slet ikke, at der er sådan en syg mand, som kører rundt. Det kunne være gået voldsomt galt, så han skal da væk fra kørebanen,« siger Hardy, der også fortæller, at han ikke er særlig glad for at køre ude på vejene efter lørdagens oplevelse.

I begyndelsen af december udgav GF Fonden en analyse udarbejdet af YouGov, som viste, at vejvrede i Danmark er et voksende fænomen.

Undersøgelserne viser blandt andet, at andelen af trafikanter, der inden for det seneste år har oplevet vejvrede, er steget fra 55 procent til 63 procent. Samtidig har godt hver tiende af de adspurgte trafikanter i 2019 været udsat for vejvrede én eller flere gange om måneden.