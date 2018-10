Natten til lørdag fik Kim Christensen dét opkald, som alle forældre frygter. Dét opkald, der ændrer livet for altid. Han blev ringet op, og fik i telefonen at vide, at hans søn er død - af en overdosis.

Kim Christensen er far til den 16-årige dreng fra Dianalund, der fredag nat døde efter at havde taget det euforiserende stof MDMA.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få mit liv videre. Det var kun mig og min dreng. Han var mit liv,« siger han til TV2.

Både på Facebook og på tv appellerer den knuste far nu til andre forældre - og især til deres unge om at tage sig i agt for stofferne.

Kim Christensen opfordrer forældrene til at tale med deres unge. Og de unge trygler han om at holde sig langt væk fra stofferne.

På sin Facebook-side, der lørdag eftermiddag er blevet delt næsten 3.000 gange siden sønnens meningsløse død, skriver han:

'Må hans alt for korte liv ikke nok være med til, at I tænker jeg om en extra gang. Og sætter en stopper for dette livsfarlige indtag.'

18-årig anholdt

Politiet blev tilkaldt, da den 16-årige først på natten ikke var til at komme i kontakt med. I første omgang fik politiet at vide, at drengen havde taget et ukendt stof. Det stof, formoder politiet nu, er MDMA.

I al hast blev den bevidstløse dreng fløjet til Rigshospitalet, hvor han klokken 01.46 blev erklæret død. Kort efter ringede telefonen hjemme hos hans far.

Politiet har anholdt en 18-årig, der blandt andet er sigtet for at efterlade den 16-årige i hjælpeløs tilstand.