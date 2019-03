Lørdag eftermiddag har der været et knivstikkeri ved Hobrovejens Skole i Randers.

Der er tale om to mænd, der er blevet stukket i henholdsvis ballen og benet.

Østjyllands Politi oplyser på twitter, at de har anholdt seks personer, som kan sættes i forbindelse med hændelsen.

Alle implicerede er ifølge politiet i alderen 18-20 år.

Det oplyses desuden, at knivstikkeriet ikke var livstruende.

Præcis hvad, der gik forud for hændelsen, vides endnu ikke.

Østjyllands Politi arbejder fortsat på at få et overblik over hændelsesforløbet.

