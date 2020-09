En person er blevet stukket med kniv i Ruds Vedby.

Knivstikkeriet skete ved pizzeriaet 'Luxus Pizza & Grill hus'.

Det skriver TV 2 Øst.

»Jeg kan bekræfte, at der er tale om et knivstikkeri, og at vi er til stede på adressen,« fortæller vagtchefen hos Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi til TV 2 Øst.

Han kan dog ikke fortælle noget om offerets tilstand eller baggrunden for episoden, da alt er i den indledende fase.

Et øjenvidne fortæller til TV 2 Øst, at en mand blev behandlet på stedet, og at der kom lægehelikopter til gerningsstedet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, men uden held.

