Politiet er til stede på en adresse i Glyngøre i forbindelse med et knivstikkeri.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Vi fik en anmeldelse om et knivstikkeri klokken 01.08 om et knivstikkeri. Hændelsen skete til noget der ligner en fest, hvor to personer er kommet op og skændes om et eller andet,« fortæller vicepolitiinspektør Christian Toftemark.

»Den ene ender med at trække en kniv og rammer to til tre gange i halsen på den anden part.«

Den 35-årig mand blev ramt i halsen er i livsfare, men er i stabil tilstand. Han blev fløjet til behandling i Skejby.

Adressen ligger lige op af børnehave, hvor et vidne har set 3-4 politibiler, kriminalteknikere og politibetjente i et hus, hvor de tager billeder inde i huset og de er ved at sætte bånd.

»Der sker aldrig noget i Glyngøre og det er da ekstra voldsomt lige op af børnehaven,« lyder det fra vidnet til B.T.

Politiet har anholdt den formodede gerningsmand efter at en til festen har udpeget personen.

Han forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag.