Tidligt fredag morgen blev to mænd anholdt for knivstikker Ved Stranden, og nu er yderlige én mand anholdt i sagen.

To mænd på henholdsvis 20 og 27 år blev stukket ned i det centrale Aalborg tidligt fredag morgen, hvor det ene offer fortsat er i kritisk tilstand. De pårørende til ofrene er nu underrettet, men den anden stukne person er nu også mistænkt i sagen og derfor ligeledes anholdt.

Det 20-årige offer var formentligt involveret i knivstikkeriet mod den 27-årige, og derfor blev han også anholdt klokken 14.58, og han skal fremstilles i grundlovsforhørt i Retten i Aalborg lørdag klokken 9.14 sammen med de øvrigt sigtede, hvor han også er sigtet for forsøg på manddrab.

Få timer efter knivstikkeriet blev de to mistænkte anholdt, forklarer politikommissær Lene Mikel Madsen.



»Vi fik hurtigt solide spor at gå efter, så vi allerede kl. 09.42 kunne skride til anholdelse af de to mistænkte mænd. Pågribelsen af de to mistænkte skete på en adresse i det sydlige Aalborg.«

De to anholdte er begge 22 år, og de har begge tilknytning til lokalområdet.

De to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør 13. november, hvor de er sigtet for forsøg på manddrab.



»Vi har nu et stort stykke efterforskningsarbejde foran os, der skal klarlægge præcist, hvad der er sket før, under og efter knivstikkeriet,« lyder det fra politikommissær Lene Mikel Madsen.

På nuværende tidspunkt kan politikommissæren ikke udtale sig om motivet for knivstikkeriet eller andre detaljer i sagen.

»Det er de elementer, som vores videre efterforskning af hele hændelsen nu skal afdække præcist. Men det er ikke banderelateret. Vores efterforskning har vist, at det er en uoverensstemmelse mellem nogle personer, der giver anledning til sammenstødet,« forklarer hun.

På nuværende tidspunkt er det ene offer fortsat i en kritisk tilstand. De blev begge bragt til sygehuset efter knivstikkeriet.

Opdateres løbende