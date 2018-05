Lørdag eftermiddag er en mand blevet stukket med en kniv på den travle Søborg Hovedgade, der ligger få kilometer fra København.

Det oplyser Vestegnens Politi til BT.

»Han er på operationsbordet netop nu, men ikke i livsfare. Mere kan jeg ikke sige på grund af den igangværende efterforskning,« siger vagtchef Morten Steen.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet, som fandt sted på åben gade udenfor Søborg Hovedgade 94, klokken 13.22.

Et øjenvidne fra en af butikkerne på Søborg Hovedgade fortæller til BT, at der opstod tumult på gaden, hvorefter offeret for knivstikkeriet søgte hjælp i butikken.

»En såret mand kom ind og råbte, om vi kunne ringe 112 og sagde av av. En kunde kunne førstehjælp og lagde pres på såret,« fortæller øjenvidnet, der ønsker anonymitet.

Foto: Philip Vistisen Foto: Philip Vistisen

Københavns Vestegns Politi oplyser til BT, at de stadig er til stede på gerningsstedet og er i gang med at undersøge området med hundepatruljer. Der er ingen informationer om anholdelser.

Opdateres...