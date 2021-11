Politiet er talstærkt til stede ved en Shell tankstation på Frederikssundvej i København.

B.T.s mand på stedet oplyser, at der i øjeblikket er spærret i begge retninger på Frederikssundsvej.

Politiet afsøger området og nærliggende sideveje med patruljehunde.

Vagtchefen hos Københavns Politi bekræfter over for B.T., at de har fået en anmeldelse, men præciserer ikke, hvad anmeldelsen er gået på.

Til Ritzau oplyser han dog, at der er tale om et knivstikkeri.

Opdateres …