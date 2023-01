Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kun 17-årig ung mand bliver fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Tæt på midnat anholdte Københavns Politi den 17-årige mand, der netop er blevet ført ind i byretten iført et sæt blåt joggingtøj fra Kriminalforsorgen.

Han nægter sig skyldig i at have stukket en 19-årig mand med et knivstik i låret ud for Nørrebrogade 39 klokken 14.18 mandag.

»Min klient er for påvirket af situationen til at udtale sig i retten, det har jeg talt med ham om,« siger mandens forsvarer til dommeren.

Anklageren i sagen begærede dørene lukket, hvilket dommeren valgte at følge, selvom den fremmødte presse protesterede.

Offeret er uden forlivsfare.

Knivofferet søgte hjælp hos en læge i området, oplyste vagtchefen til B.T mandag.

Mellem jul og nytår blev syv unge mænd stukket ned i København.

Foto: privatfoto Vis mere Foto: privatfoto

En 30-årig på Amager, en 19-årig på Frederiksberg, en 16-årig og en 19-årig i Nordvest. Og tre unge mænd på henholdsvis 19, 20, og 21 år på Nørrebro.

Dengang sagde vicepolitikommisær Knud Hvass, at der ikke var noget der tydede på, at gerningsmændene gik efter tilfældige ofre.

Men på grund af de mange knivstikkerier blev der 29. december 2022 indført visitationszoner på dele af Nørrebro og Nordvest.

Opdateres …