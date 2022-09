Lyt til artiklen

Natten til lørdag blev der trukket en kniv på Istedgade på Vesterbro i København i forbindelse med et slagsmål.

Det fortæller vagtchefen ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

»Det er to fyre, der har været oppe at slås med tre fyre, og der har den ene fået et ganske overfladisk snit i hånden med en kniv,« lyder det fra vagtchefen.

Knivstikkeriet fandt sted ude foran 1001 natkiosken på Istedgade.

Gerningsmanden, der havde trukket en kniv under slagsmålet, og hans to kammerater, var flygtet, da politiet ankom til stedet.

»Vi har ikke fundet dem endnu,« siger Henrik Stormer og fortsætter:

»Der er oprettet en sag, men vi har kun et meget sparsomt signalement, og derfor er det heller ikke noget, jeg vil gå ud med for nuværende.«

Han kan dog fortælle, at de tre mænd skulle være imellem 20 og 25 år.

Manden, der blev snittet i hånden, skulle tilses på skadestuen men var altså kun lettere tilskadekommen, lyder det afsluttende fra vagtchefen.