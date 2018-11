En mand er blevet ramt af to overfladiske knivstik på Frederiksberg tirsdag aften.

»Der er tale om et slagsmål, som har udviklet sig til, at den ene blev ramt af to overfladiske stik,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, til B.T.

Den sårede er ikke i kritisk tilstand, understreger vagtchefen.

Slagsmålet opstod på Mariendalsvej på Frederiksberg.

Politiet arbejder på Mariendalsvej efter et knivstikkeri. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Politiet arbejder på Mariendalsvej efter et knivstikkeri. Foto: Steven Knap/Byrd

Gerningsmanden er stadig på fri fod, og derfor er politiet stadig massivt til stede.

