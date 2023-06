Politiet er massivt til stede på Frankrigsgade på Amager, hvor der har været et knivstikkeri.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

En person er lettere tilskadekommen.

Eventuelle vidner opfordres til at henvende sig til politiet på 114.

Vagtchefen for Københavns Politi siger til B.T., at man lige nu ikke har mere at fortælle om episoden.

Opdateres …