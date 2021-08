En dramatisk episode rystede fredag eftermiddag den lille by Ingstrup i Nordjylland.

Her blev to mænd nemlig stukket med en kniv, mens en tredje mand er blevet slået med et baseballbat, skriver Nordjyske.

Politiet fik en anmeldelse og rykkede ud klokken 17.30.

Her fandt de en 23-årig mand, der var blevet stukket med en kniv i lysken. Der var ligeledes en 39-årig mand, som var blevet stukket i underarmen.

De fandt dog hurtigt den formodede gerningsmand. Han befandt sig på samme adresse som de to sårede. Han var også kommet til skade, da han var blevet slået med et baseballbat.

Derfor havde han pådraget sig skader i baghovedet og på armen.

Både den 23-årige og den formodede gerningsmand er fragtet til Aalborg Universitetshospital, og ifølge Rizau er den 23-årige i kritisk tilstand.

»Det er foregået i noget drikkelag, og de har været stærkt berusede, og derfor går der noget tid,« oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Torben Larsen, til Ritzau fredag, i forbindelse med hvornår de skal afhøres i sagen.