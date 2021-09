Sent fredag eftermiddag er politiet massivt til stede i Vollsmose.

Det sker efter et knivstikkeri i Lærkeparken.

En yngre mand er ramt af knivstik og er lettere tilskadekommen. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

I sit tweet skønner politiet også, at hændelsen udspringer af en i forvejen kørende konflikt mellem fraktioner i Vollsmose.

Det er bare anden gang inden for en uge at politiet må rykke ud til et knivstik i bydelen.

Opdateres...