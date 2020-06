En mand er natten til lørdag blevet stukket ned med en kniv i Sønderborg.

Det fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Bohr Jensen, til B.T.

Anmeldelsen kom klokken 03.02 natten til lørdag, og politiet er lørdag morgen fortsat til stede ved gerningsstedet på Alsgade i Sønderborg.

»Hændelsen blev anmeldt som et slagsmål, og da vi kommer frem, er én person stukket med kniv i forbindelse hermed,« forklarer Ivan Bohr Jensen.

Tumulten vedrørte to mænd af østeuropæisk oprindelse. Den forurettede er bragt til sygehuset, og seneste melding, er, at vedkommendes tilstand er stabil.

Gerningsmanden er blevet anholdt omkring gerningsstedet og fremstilles i grundlovsforhør senere lørdag, oplyser Ivan Bohr Jensen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der er sket forud for knivstikkeriet. Politiet afventer en tolk, så de involverede kan afhøres.

Politiet har siden hændelsen været til stede ved gerningsstedet og udarbejdet tekniske undersøgelser. Disse forventes afsluttet i løbet af formiddagen.