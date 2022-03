Et knivstikkeri har fundet sted i Kongensgade i Slangerup fredag aften.

Det bekræfter Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi er til stede i Slangerup på grund af et knivstikkeri og derfor er vi en del patruljer der oppe til at lave undersøgelser af gerningsstedet,« forklarer vagtchef Henrik Thelin.

Ifølge vagtchefen så er to personer blevet stukket ned og er hastet til Rigshospitalet for at blive tilset.

Nordsjællands Politi forklarer yderligere, at de fortsat er på stedet og vil være det i noget tid endnu.

Der er p.t. ingen anholdte i sagen, da Nordsjællands Politi fortsat er i opstartsfasen af undersøgelserne.

Meldingen på de to tilskadekomne er, at de er i stabil tilstand.

