Der er sket et knivstikkeri i Odense.

Det bekræfter Fyns Politi til B.T.

Men man ved ikke, hvor det er sket eller hvem der står bag.

»Vi har en person, som er indbragt på hospitalet efter et knivstik,« forklarer vagtchef Steen Nylaand.

Personen er indlagt på Odense Universitets Hospital, men er uden for livsfare.

Lige nu efterforsker man massivt, for at prøve at finde en gerningsmand.

