Et blodigt knivstikkeri natten til tirsdag får nu et hurtigt juridisk efterspil.

Tirsdag eftermiddag vil en 37-årig mand blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Her vil en anklager fra Københavns Vestegns Politi begære den anholdte varetægtsfængslet på en sigtelse for drabsforsøg.

Af hensyn til den fortsatte efterforskning i den alvorlige sag er politiet på Vestegnen foreløbig meget tilbageholdende med konkrete oplysninger om knivstikkeriet.

Af samme grund vil anklageren i grundlovsforhøret bede om, at retsmødet kommer til at foregå bag lukkede døre – altså uden at pressens repræsentanter eller andre tilhørere kan få lov til at overvære de centrale dele af grundlovsforhøret.

»Foreløbig kan vi kun oplyse, at vi havde et knivstikkeri i Glostrup i nat, og i den forbindelse har vi anholdt en 37-årig mand. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 13.30,« lyder den kortfattede melding forud fra retsmødet fra Claus Buhr – kommunikationsansvarlig hos Københavns Vestegns Politi.

Han ønsker heller ikke på dette tidspunkt at give yderligere oplysninger til offentligheden om eksempelvis det præcise gerningssted for knivstikkeriet eller om tilstanden hos offeret for det angivelige drabsforsøg.

Forsvareren for den 37-årige anholdte – advokat Lone Refshammer – er heller ikke videre meddelsom forud for grundlovsforhøret.

»Jeg har slet ingen kommentarer. Det må du snakke med politiet om. Jeg kan ikke udtale mig,« lyder det var forsvareren.