En 61-årig mand blev onsdag aften stukket to gange i en lejlighed i Løgstør.

Det skete under et drikkelag.

»Knivstikkeriet foregik efter et drikkelag, hvor der opstod nogle uoverensstemmelser. Der var to personer til stede på gerningsstedet, hvor der blev drukket en del. Til stede var den 61-årige og en 57-årig mand, som blev anholdt uden for gerningsstedet med en kniv i hånden,« oplyser politikommissær Henrik Staal, der leder efterforskningen i sagen, til Nordjyske.

Den 61-årige mand blev knivstukket i armen og halsen, men han er heldigvis uden for livsfare og i stabil tilstand.

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 21.15, men ambulancefolkenes opgave blev besværliggjort, da de ankom til gerningsstedet.

Her kunne de nemlig se, hvordan gerningsmanden gik rundt med en kniv inde i lejligheden.

Derfor måtte de vente til politiets ankomst, før de kunne hente den 61-årige mand ud.

Opdateres..