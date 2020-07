Et knivstikkeri har tirsdag morgen fået Københavns Politi til at afspærre et større område i hovedstaden.

Det drejer sig om Reventlowsgade og Vester Farimagsgade fra Istedgade til Vesterport.

Vesterbrogade er desuden spærret i begge retninger ved krydset til Reventlowsgade.

Den forurettede er en mand i 30'erne, hvis tilstand ikke umiddelbart er kritisk, oplyser vagtchef Henrik Svejstrup.

I forbindelse med knivstikkeriet er to mænd blevet anholdt, og politiet er for nuværende ikke på udkig efter flere gerningsmænd.

Man arbejder dog fortsat på stedet, og ved i skrivende stund ikke, hvornår der atter bliver åbnet for trafikken.

»Vi prøver at gøre det så hurtigt som muligt, så vi ikke unødvendigt generer morgentrafikken,« lyder det fra vagtchefen.

Opdateres...