En 49-årig mand er fredag blevet stukket med en kniv i hånden under et skænderi ved Christians Brygge i København.

Det fortæller central efterforskningsleder i Københavns Politi Kenneth Jensen til Ritzau.

Politiet fik anmeldelsen klokken 14.33, og omkring to timer senere lyder det, at politiet er ved at være færdige på stedet.

»Det er to biler, som er impliceret i det. Den forurettede bliver tilsyneladende overfaldet af to fra en anden bil. De starter med mundhuggeri, lidt skubben og tjatten til hinanden. Det går begge veje.«

»På et tidspunkt bliver der trukket noget, der ligner en rockwool-kniv eller machete - det er lidt svært at se - og så bliver han ramt på hånden - enten et snit eller en afværgelæsion«, siger Kenneth Jensen.

Vagtchef Henrik Sveistrup oplyser til B.T., at man ikke har foretaget anholdelser i sagen – og derfor leder efter gerningsmanden.

Politiet skal have afhørt offeret og ved endnu ikke, hvorfor mændene kom op at skændes. Men en mulig forklaring er en uoverensstemmelse i trafikken.

Den forurettede er kørt til behandling på skadestuen.