En mand blev lørdag aften stukket ned med kniv på Husum Torv i København.

Bydelene har på det seneste været hærget af skyderier og banderelaterede konflikter, men Københavns Politi mener ikke, at lørdagens knivstikkeri har relation til tidligere sammenstød mellem grupperinger i området.

»Der er ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix.

Han tilføjer, at den foreløbige efterforskning tyder på, at der har været en form for konflikt mellem de to mænd, som så er endt med et knivstik.

»De kender ikke hinanden, men der er en eller anden form for relation, der gør, at de er i konflikt med hinanden,« siger vagtchefen.

Anmeldelsen om knivstikkeriet kom klokken 21.16 lørdag aften.

Efter overfaldet stak gerningsmanden af fra stedet, og han er stadig på fri fod.

»Nu skal efterforskningen afgøre, om vi får fat på ham,« lyder det fra Henrik Brix.

Knivofferet blev kørt med ambulance til det nærliggende Herlev Hospital, men hans skader var heldigvis ikke livstruende.

Han er udskrevet igen.

Politiet er interesseret i at høre fra øjenvidner, der måtte have set overfaldet og som måske kan hjælpe med opklaringen.

Har du set noget, kan du ringe til Københavns Politi på telefon 114.