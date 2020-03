En mand er blevet stukket med kniv på Ellebjergvej i Valby.

Det bekræfter Københavns Politi overfor B.T.

Vagtchef, Henrik Stormer, oplyser, at ofrets skader er overfladiske, og at vedkommende ikke er i kritisk tilstand.

Der har dog været en ambulance på stedet for at tilse personen.

Personen, der førte kniven, er anholdt umidelbart efter episoden.

Politiet afviser, at knivstikkeriet er banderelateret, og oplyser, at kun to personer var indblandet. Ofret er 47 år, mens gerningsmanden er 42 år.

Vagtchefen forklarer til B.T., at politiet endnu ikke kender årsagen til knivstikkeriet.

B.T. følger sagen.