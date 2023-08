To mænd med tilknytning til den nu forbudte LTF-bande er efterlyst i forbindelse med sagen om kniv-overfald i Odder, viser B.T.s research.

38-årige Mike Brandes og 26-årige Alex Hansen er ifølge oplysningerne del af den forbudte bandes personkreds i Herning-området.

Det har hidtil været sparsomt med, hvad Østjyllands Politi har meldt ud i sagen.

Men tre er allerede anholdt i sagen, mens man i skrivende stund leder efter yderligere tre.

Ud over de to nævnte leder politiet også efter Thomas Espersen.

38-årige Mike Brandes er 182 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har en karakteristisk tatovering på halsen, der forestiller et kattedyr. Foto: Politifoto Vis mere 38-årige Mike Brandes er 182 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har en karakteristisk tatovering på halsen, der forestiller et kattedyr. Foto: Politifoto

I forbindelse med efterlysningen beskrev politiet, at episoden udspandt sig natten til lørdag 5. august på Aabygade i Odder.

Politiet har oplyst, at en 32-årig mand blev stukket med kniv under et slagsmål. Efterfølgende blev han fragtet til Skejby Sygehus, hvor han blev behandlet.

Han var kommet alvorligt til skade ved episoden, og dagen efter oplyste politiet, at hans tilstand her stadig var kritisk.

I forbindelse med sagen efterlyser politiet 30-årige Thomas Espersen (TH) og 26-årige Alex Kris Hansen. Thomas Espersen beskrives til at være 134 høj, mens Alex Kris Hansen beskrives til at være 176 centimeter høj, spinkel og med halvlangt blond hår. Foto: Politifoto Vis mere I forbindelse med sagen efterlyser politiet 30-årige Thomas Espersen (TH) og 26-årige Alex Kris Hansen. Thomas Espersen beskrives til at være 134 høj, mens Alex Kris Hansen beskrives til at være 176 centimeter høj, spinkel og med halvlangt blond hår. Foto: Politifoto

Om motivet har politiet oplyst, at der er tale om et 'internt opgør' - og ikke et et bandeopgør.

Ifølge B.T.s oplysninger kan sagen om knivstikkeriet været et hævnopgør, der trækker tråde tilbage til en konflikt i Enner Mark-fængslet.

Dette vil politiet dog ikke bekræfte. Politiet vil heller ikke bekræfte B.T.s oplysninger om, at to af de tre efterlyste er del af LTF, siger en kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

