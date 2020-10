Der har været et knivstikkeri i Ballerup på den københavnske vestegn lørdag formiddag.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Episoden fandt sted på Hold An Vej omkring klokken halv elleve.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen.

Vi er pt. til stede på Hold An Vej i Ballerup, hvor der har været noget knivstikkeri. Vi har desværre ikke mulighed for at reagere på den massive presseinteresse der er på nuværende tidspunkt. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 3, 2020

