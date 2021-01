En beboer på bosted i Viborg blev for et år siden stukket flere gange med en køkkenkniv i halsen og skulderen.

Næsten på årsdagen for et voldsomt overfald med kniv er en 46-årig mand blevet dømt i sagen.

Manden er ved Retten i Viborg blevet idømt en anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Han er desuden blevet udvist af Danmark, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 46-årige er dømt for grov vold i forbindelse med et knivstikkeri. Offeret var en 61-årig beboer på et bosted i Viborg. Begge mænd boede på det kommunale, psykiatriske bosted, da overfaldet fandt sted 22. januar sidste år.

Det var med en køkkenkniv, at den nu dømte gik til angreb. Han ramte den 61-årige flere gange i mandens skulder og hals.

Offeret slap med livet i behold, men fik et fire centimeter langt snitsår ved kæben og et seks centimeter dybt stiksår i skulderen.

Anklagemyndigheden gik netop efter at få den 46-årige dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling og ikke i et almindeligt fængsel.

Det skulle også være en anbringelse uden længstetid. Det betyder, at der ikke bliver sat en fast slutdato for afsoningen af straffen. Og det valgte nævningetinget altså at følge.

Nævninger og dommere valgte også at udvise den 46-årige mand for bestandigt, hvilket anklagemyndigheden havde argumenteret for. Dermed kan den dømte ikke rejse ind i Danmark igen, når han først er sendt ud af landet.

Den 46-årige udbad sig efter dommen betænkningstid i forhold til, om han vil anke. I så fald skal Vestre Landsret afgøre sagen.

Dommen falder på et tidspunkt, hvor sikkerheden for beboere og ansatte på landets psykiatriske bosteder bliver debatteret.

Kort før nytår mistede en 29-årig mandlig medarbejder livet på opholdsstedet Ørbækskilde i Veddinge i Odsherred.

En 19-årig beboer på stedet blev anholdt og siden fængslet i surrogat for at have stukket den ansatte med flere knivstik.

/ritzau/