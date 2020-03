En 18-årig mand kontaktede en betjent og fortalte, at han var stukket med kniv. Derefter blev han tavs.

En 18-årig mand vil på ingen måde hjælpe politiet med at finde frem til den eller de gerningsmænd, der torsdag eftermiddag stak ham med en kniv på Ydre Nørrebro i København.

- Han vil ikke tale med os, og han ville heller ikke lade en retsmediciner undersøge ham, fortæller Københavns Politis centrale efterforskningsleder Kenneth Jensen.

Klokken 15.17 kontaktede offeret i Hermodsgade en betjent, som var på vej til arbejde, og fortalte, at han et kvarter tidligere var blevet stukket med en kniv i området omkring Skjolds Plads.

Det viste sig, at manden havde fået et knivstik bag det ene øre. Han skulle være uden for livsfare.

Den 18-årige ville heller ikke fortælle nærmere, hvor det var sket.

- Men ved hjælp af hunde, er vi nået frem til, at det formentlig er sket ved Valhalsgade, siger Kenneth Jensen.

I forbindelse med politiets efterforskning blev metrostationen ved Skjolds Plads lukket i en times tid.

En bil på Esplanaden i det indre København kan ifølge Kenneth Jensen have forbindelse til knivstikkeriet.

- Bilen stoppede op og en person skiftede nummerplader på den, hvorefter den fortsatte, fortæller han.

Ifølge politiet tyder intet umiddelbart på, at knivstikkeriet skulle være banderelateret.

/ritzau/