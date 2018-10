En 18-årig mand blev mandag røvet på Tranbjerg Skole, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Det var angiveligt to unge mænd, der mandag aften omkring kl. 21 truede og røvede den 18-årige mand.

Ifølge mandens forklaring befandt han sig på skolen med nogle venner og hyggede sig.

På et tidspunkt befandt han sig lidt væk fra flokken af venner, da to mænd tog fat i ham og truede ham med en kniv til at udlevere sin mobiltelefon. Efterfølgende stak de af fra stedet.

Da politiet kom frem, var der intet spor af gerningsmændene.

Den ene overfaldsmand beskrives som mellemøstlig af udseende, brun hud, ca. 15-20 år, ca. 185-195 cm, kort, sort hår.

Han var iført sort kasket, mørk Peak Performance-dunjakke og sorte Adidas-joggingbukser med hvide striber på siden. Han talte dansk.

Den anden beskrives som mellemøstlig af udseende, brun hud, ca. 15-20 år, ca. 170-180 cm, kort, sort hår.

Han var iført tynd, sort sommerjakke med hætte og hvide staferinger, mørke joggingbukser og mørke sko.

Han havde en foldekniv med sort, rødt greb i hånden. Også han talte dansk.

Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, der har set episoden, eller har en formodning om, hvem gerningsmændene er.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.