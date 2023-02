Lyt til artiklen

Den 21-årige mand, der søndag aften blev overfaldet i Esbjerg, er fortsat i kritisk tilstand.

»Vi efterforsker sagen som forsøg på manddrab og har siden anmeldelsen afhørt vidner, afsøgt området med hundepatruljer og foretaget undersøgelser på gerningsstedet,« siger vicepolitiinspektør Kent Brynilsen, der er efterforskningsleder i sagen, i en pressemeddelelse.

»Vi efterforsker bredt for at klarlægge præcis, hvad der er sket, og hvad der ligger til grund for hændelsen – og vi kan ikke udelukke, at der er en relation mellem offeret og gerningspersonen,« fortsætter efterforskningslederen.

Der er ikke anholdt nogen personer i sagen.

Politiet har hele natten været til stede ved gerningsstedet.

Politiet modtog meldingen om et slagsmål med knive på Skolebakken i Esbjerg søndag klokken 21.03.

De sendte flere patruljer til stedet, og den 21-årige mand, der er fra Varde, modtog straks førstehjælp og blev derpå indlagt på hospitalet. Han var blevet stukket med en kniv flere gange.

Mandag har Syd- og Sønderjyllands Politi iværksat en tryghedsskabende indsats, der betyder, at de er mere synlige i gadebilledet. Om formiddagen og eftermiddagen var den mobile politistation desuden til stede ved Spar på Bøndergårdsvej i Esbjerg.

Politiet opfordrer borgere til at henvende sig på telefon 114, hvis de har oplysninger i sagen.