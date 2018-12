Drabet på den gravde Louise Borglit er fortsat uopklaret, men i sidste uge fik efterforskningen et potentielt gennembrud.

I forbindelse med en ny søgning af spor i et område nær drabsstedet lykkedes det nemlig Forsvarets Advanced Search-enhed at finde adskillige spor, heriblandt en kniv i et vandløb.

En nærmere undersøgelse af kniven skal nu gøre politiet klogere på, hvorvidt den har en forbindelse til det bestialske drab på den 32-årige Louise Borglit, der var gravid i syvende måned, da hun blev slået ihjel med talrige knivstik i Elverparken i Herlev for mere end to år siden.

Og selv om kniven muligvis kan have ligget i vandløbet siden den regnfulde novemberaften i 2016, kan der sagtens være dna-spor at finde, fortæller Bo Thisted Simonsen, afdelingsleder for retsgenetik på Retsmedicinsk Institut i København.

»Der er eksempler på, at man har fundet spor på ting, der har ligget i vandet, efter mange år, så det er på ingen måde umuligt, men det er klart, at det er en udfordring, at det har ligget i vand.«

Bo Thisted Simonsen, der understreger, at han ikke har kendskab til den konkrete sag og kun kan udtale sig generelt, forklarer videre, at dna-sporene muligvis kan være indlejret i genstanden på en måde, så det ikke er skyllet væk.

»Hvis du forestiller dig alle mulige kringler, snørkler og huller, der i det her tilfælde er i et våben, så kan det godt trænge derind, og så kan det ovenikøbet være i en form, så man kan få en dna-profil ud af det,« fortæller han.

Med en dna-profil vil politiet kunne søge efter lignende profiler i det danske dna-register, som består af to dele - en til dna fra gerningssteder og en til dna fra sigtede personer og dermed en mulig gerningsmand.

Politiet: Forventer svar sidst på ugen

Ole Nielsen, efterforskningsleder ved Københavns Vestegns Politi, understreger, at det langt fra er sikkert, at kniven har nogen relation til drabet på Louise Borglit.

»Men den er sendt til undersøgelse, og så får vi formentlig et svar sidst på ugen,« fortæller han.

Betyder det noget fremadrettet for efterforskningen, at I har fundet den her kniv?

»Jeg skal ikke kunne forudsige, hvad der kommer ske, men den del af efterforskningen, der ledte os i den retning, er vi fortsat i gang med,« fortæller han

Kniven blev ifølge Ole Nielsen fundet i et vandløb nær en cykelsti i Kagsmosen, som ligger godt en kilometer fra det sted, hvor Louise Borglit blev slået ihjel. Derfor hører man gerne fra folk, der har været i det område i tiden omkring den 6. november 2016.

»Og vi er jo altid interesseret i at høre fra folk, der ved noget om drabet på Louise Broglit,« fastslår Ole Nielsen.

Tidligere i år nedsatte Københavns Vestegns Politi et hold af erfarne efterforskere fra andre af landets politikredse, der skulle se på sagen med nye øjne. Det er på baggrund af deres anbefalinger, at der i første omgang blev foretaget en ny søgning med otte af politiets gruppe 1-hunde og efterfølgende af Forsvarets Advanced Search-enhed.