Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede onsdag aften ud til et knivstikkeri på kollegiet på Østre Allé i Nykøbing Falster.

Det viser sig nu, at der var tale om et kærestedrama mellem to mænd på henholdsvis 24 og 18 år.

De var angiveligt uenige om en tidligere kæreste, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Meldingen om et knivstikkeri fik ordensmagten til at sende flere patruljer afsted, da de ankom til kollegiet fandt de den 24-årige mand med et snitsår i knæet.

Foto: presse-fotos.dk

Ikke langt der fra fandt de den 18-årige.

»En 18-årig mand, som forsøgte at skjule sig i en busk, blev anholdt klokken 17.40, og han blev sigtet for kvalificeret vold,« skriver politiet.

Udover sigtelsen for vold fandt betjentene også to gram hash på manden, og han blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Den 18-årige blev anholdt og politiet overvejer nu, om han skal fremstilles i et grundlovsforhør og varetægtsfængsles.