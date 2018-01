En 17-årig dreng er anholdt for at have stukket en to år ældre mand i låret. Offeret er ikke i livsfare.

Lyngby. Der har fredag formiddag været et knivstikkeri på VUC i Lyngby, skriver Ekstra Bladet. Alle skolens elever bliver tilsyneladende tilbageholdt.

- Der står hundrede elever, der ikke kan komme ud på parkeringspladsen, hvor bilerne holder. Der er totalt afspærret, siger et vidne til Ekstra Bladet.

Hos Nordsjællands Politi siger pressemedarbejder Henrik Suhr til Jyllands-Posten, at en 19-årig mand er blevet stukket i låret.

Han er kørt på hospitalet, men er uden for livsfare, oplyser Henrik Suhr.

Den formodede gerningsmand - en 17-årig dreng - er blevet anholdt.

Politiet har også fundet kniven, der blev brugt ved stikkeriet.

/ritzau/