Østjyllands Politi er lige nu til stede ved REMA 1000 i Tranbjerg i Aarhus, efter en yngre mand har begået væbnet røveri.

Det bekræfter Østjyllands Politi og REMA 1000 overfor B.T.

»Manden skulle onsdag formiddag have begået røveri i butikken og truet en medarbejder med kniv. Han fik udleveret kontanter af medarbejderen og forlod derefter stedet,« fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Janni Lundager til B.T.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen 10.17.

Østjyllands Politi leder derfor massivt efter manden i og omkring Tranbjerg, fortæller Janni Lundager.

Manden beskrives som mellem 20-25 år og var ved gerningstidspunktet iført mørkt tøj i form af en grå/sort jakke med sort hætte, et sort mundbind og sorte arbejdshandsker.

Røveriet har betydet, at butikken har haft lukket. Men 11.50 er REMA 1000 igen åben, bekræfter Claus Høegh, der er købmand i REMA 1000 i Tranbjerg.

Han fortæller samtidig, at ingen i butikken har lidt fysisk overlast, men at de selvfølgelig har fået et chok.

Opdateres …