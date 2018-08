En 22-årig mand blev 2. juledag dræbt af knivstik. Tirsdag begynder sagen om drabet i Retten på Frederiksberg.

København. Den 22-årige Carlito Kassitah blev dræbt af ét enkelt knivstik i hjertet i en lejlighed i Brønshøj natten til 2. juledag sidste år.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, hvor en 19-årig mand er tiltalt for drab. Tirsdag begynder sagen i Retten på Frederiksberg.

Knivdrabet er desværre ikke det første, der har ramt Carlito Kassitahs familie. For storebroren, Carlos Kassitah, blev også dræbt af knivstik. Det skete tilbage i 2008 ved Amager Bio i København.

Det fortalte en ung mand, der var venner med både den mistænkte og Carlito Kassitah, til Ekstra Bladet efter drabet 2. juledag.

- Jeg kendte ham virkelig godt. Han var en rigtig god dreng. Desværre døde hans storebror også af knivstik. Nu er der kun en lillebror tilbage. Det er virkelig synd for ham, sagde vennen, der er anonym.

Ingen blev nogensinde dømt for drab i sagen om storebroren.

Dog blev tre mænd på 22, 23 og 26 år i 2010 idømt hver seks måneders fængsel. De var kun tiltalt for grov vold, da det ikke var muligt for anklagemyndigheden at bevise, hvem det var, der havde ført kniven.

Ifølge anklageskriftet fandt drabet på Carlito Kassitah sted i en lejlighed i Brønshøj omkring klokken 4.30 natten til den 26. december sidste år.

Politiet oplyste efter drabet, at det skete i forbindelse med et skænderi i lejligheden.

- Der var en slags komsammen i lejligheden. Der opstod nogle uoverensstemmelser mellem den nu dræbte og den mand, vi sigter, fortalte central efterforskningsleder i Københavns Politi René Jensen.

Den 19-årige blev anholdt samme dag, som drabet fandt sted, og blev efterfølgende varetægtsfængslet. Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i drab, og forsvarer Casper Andreasen oplyser, at han fortsat nægter sig skyldig.

Ifølge den anonyme ven, som har udtalt sig til Ekstra Bladet, var den mistænkte 19-årige gode venner med den dræbte Carlito Kassitah.

