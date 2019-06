Motivet til et brutalt knivdrab forbliver ukendt trods fængselsdom til 51-årig mand.

Hvad der egentlig var grunden til, at 47-årige Torsten Brønnum Rasmussen skulle dø af 19 knivstik, fortaber i sig i det uvisse.

Men Retten i Nykøbing Falster har fredag vurderet, at det var 51-årige Lars Møller, der førte kniven den dag i april i fjor, som blev Torsten Brønnum Rasmussens sidste.

Retten har idømt Møller 12 års fængsel. En dom, som han nu overvejer, om han vil anke til landsretten.

- Han har nægtet sig skyldig, så vi har ikke fået nogen forklaring på, hvad der lå bag, fortæller anklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Lars Møller har under sagen afvist, at han var til stede i den lejlighed i Søndergade i Nakskov, hvor Torsten Brønnum Rasmussen blev slået ihjel.

Men retten har altså vurderet, at han var der, at han var gerningsmanden, og at det var manddrab i straffelovens forstand.

Straffen på 12 års fængsel er det almindelige udgangspunkt i drabssager. Susanne Bluhm forlangte 13 års fængsel på grund af drabets voldsomme karakter.

Men Retten i Nykøbing Falster har altså hverken fundet skærpende eller formildende omstændigheder, som kunne ændre på det.

Lars Møller skal inden 14 dage beslutte, om han vil anke dommen.

/ritzau/