En 47-årig mand blev søndag aften truet med kniv og stukket ud efter i Skejbycentret.

Søndag aften klokken 19:00 fik Østjyllands Politi et opkald om, at en 47-årig mand netop var blevet truet med en kniv i Skejbycentret.

Da betjentene kom frem, kunne vidner hurtigt udpede en 34-årig mand på stedet som gerningsmanden.

Betjentene anholdte manden, og da han blev visiteret, fandt de en kniv i hans lomme.

Ifølge flere vidner havde den 34-årige manden holdt kniven frem og af ukendte årsager stukket ud efter den 47-årige.

Manden blev dog ikke blevet ramt af kniven.

Under afhøringen af et vidne begyndte en 35-årig mand dog at råbe trusler mod vidnet.

Det viste sig, at den 35-årige mand, var i familie med den 34-årige mand, som politiet netop havde anholdt for at true med en kniv.

Den 35-årige blev derfor også anhold og sigtet for vidnetrusler.