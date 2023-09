23 knive eller stikvåben. Syv andre typer våben.

Det er, hvad politiet har enten fundet eller beslaglagt, efter der i kølvandet på Christiania-drabet blev indført visitationszoner i store områder i København.

I zonerne har Københavns Politiet udvidet mulighed for at visitere folk. Og det har man udnyttet.

Knap 500 mennesker er de seneste uger blevet stoppet og tjekket af betjente. Heriblandt en 36-årig mand, der opholdt sig på Christiania torsdag. Her var der fangst for politiet.

Manden var nemlig ifølge Københavns Politi, der beskriver beslaglæggelserne på det sociale medie X, i besiddelse af en ulovlig kniv.

Og derfor er han altså nu sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Han er én ud af i alt 15 personer, der de seneste uger er blevet sigtet for netop den overtrædelse.

De to visitationszoner, som dækker Christiania og dele af Amager samt et område af Nørrebro og Nordvest, blev oprettet et par dage efter skuddrabet ved Stjerneskibet på Pusher Street 26. august.

Et 30-årigt Hells Angels-prøvemedlem fik denne aften sat en blodig stopper for sit liv, mens yderligere fire personer blev ramt i skudregnen.

Tre personer med relation til den forbudte bande Loyal to Familia er siden blevet anholdt og fængslet i sagen, som ifølge politiet er en del af en voldelig konflikt mellem netop LTF og Hells Angels.

Mens politiet mener, at den ene af de sigtede er identisk med en af de maskerede pistolmænd, der skød omkring sig på Christiania, er de to andre sigtet for medvirken ved at have bistået planlægningen.

Alle nægter de sig skyldige.

»Hændelsen ude på Christiania er noget, som vi som politi og samfund hverken kan eller skal acceptere,« lød det fra chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi, da visitationszonerne 28- august blev annonceret.

De er for nylig blevet forlænget, så de nu gælder til i hvert fald 26. september klokken 18.

B.T. har tidligere fået aktindsigt i begrundelsen for visitationszonerne, og heri lyder det, at man har udvalgt netop områderne på Amager og Nørrebro, fordi de to grupperinger menes at holdes til der.

'Det er politiets vurdering, at grupperingerne opholder sig i zonerne, hvorfra de planlægger og udfører bevæbnet vagtvirksomhed, ligesom det er politiets vurdering, at yderligere voldelige angreb med størst sandsynlighed vil finde sted i zonerne,' lyder det i begrundelsen.

Det er politiets opfattelse, at konflikten mellem de to grupperinger har varet siden starten af juli, og at den har resulteret i flere voldelige hændelser. Konkret bliver tre nævnt.

Drabet på Christiania, en brand i en opgang på Nørrebro og et voldsomt overfald i Møllegade på Nørrebro.

Foruden visitationszoner har politiet som konsekvens af konflikten lukket flere rockerborge rundt omkring på Sjælland. Derudover er der indført skærpede strafzoner.



