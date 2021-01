Fra mandag morgen til tirsdag morgen fik 379 personer nej til at krydse grænsen til Danmark.

Ved de danske grænser mod Sverige og Tyskland blev der i løbet af et døgn stoppet flere hundrede mennesker, som havde planer om at rejse ind i Danmark.

Og i stedet for at fortsætte turen over grænsen, blev de afvist. Enten fordi de ikke havde et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ coronatest med sig.

Syd- og Sønderjyllands Politi afviste 207 personer mellem mandag klokken 07.00 og tirsdag klokken 07.00. De blev stoppet i forbindelse med stikprøvekontrol ved den dansk-tyske grænse.

Ved grænseovergange i Rødbyhavn og Gedser fik henholdsvis fire personer og 36 personer nej til at rejse videre ind i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I lufthavnen og på Øresundsbroen er mange også blevet bedt om at vende om. Ifølge Københavns Politi blev seks personer afvist i lufthavnen, mens 68 mennesker måtte opgive at komme ind i Danmark via Øresundsbroen.

58 personer forsøgte uden held at rejse ind i Danmark med toget fra Sverige. De blev afvist på stationen i Kastrup Lufthavn.

Hovedparten af de afviste i København er svenskere. Mange af dem manglede den påkrævede dokumentation for, at de er testet negative for covid-19.

Samlet set er 379 personer således blevet afvist i løbet af de 24 timer, opgørelsen dækker over.

De indrejsende er blevet afvist, efter at nye indrejseregler trådte i kraft sent lørdag eftermiddag, i håb om at forhindre mere smitsomme coronavarianter i at komme til landet.

Reglerne betyder, at man både skal have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen samt en negativ coronatest for at få lov at komme ind i Danmark.

Testen må maksimalt være en uge gammel.

De strammere indrejseregler gælder som udgangspunkt til 17. januar.

/ritzau/