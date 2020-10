En personbil kom over i den forkerte kørebane og kørte over knallertkører som væltede i det samme.

En 15-årig dreng kom alvorligt til skade, men er torsdag aften uden for livsfare, efter at han blev kørt over på Vinkelvej i Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken skete, da en modkørende bilist skulle uden om en fartchikane.

- Han sætter ikke farten ned, og da han kommer over i den modsatte side af vejen, vælter knallertkøreren og kommer ind under bilens ene hjul, fortæller vagtchef Ole Vanghøj.

Drengen var i kritisk tilstand, da han blev fløjet med helikopter til Aarhus Universitetshospital. Men ud på aftenen er meldingen fra lægerne altså, at han er uden for livsfare.

Hans pårørende er underrettet om ulykken.

/ritzau/