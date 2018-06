En lægehelikopter blev tilkaldt efter et trafikuheld i Nordvestsjælland. Alle er uden for livsfare.

Roskilde. En knallert kolliderede mandag morgen med en bil på Kalundborgvej i Nordvestsjælland.

Midt- og Vestsjællands Politi betegner hændelsen som alvorlig, men omkring middagstid oplyser politiet, at ingen er i livsfare.

- Vi hører fra et vidne, at knallerten af den ene eller den anden grund slingrer så meget, at han kommer over i den modkørende vognbane og kolliderer med en bil, siger kommunikationsansvarlig Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden på knallerten er 57 år og fra Kalundborg. Føreren af bilen, en 61-årig kvinde, er også fra Kalundborg.

Martin Bjerregaard oplyser, at der blev tilkaldt en lægehelikopter, som fragtede den 57-årige mand til Rigshospitalet.

Nærmere detaljer om mandens skader kendes ikke, men det forlyder altså ikke, at skaderne skulle være livstruende.

Martin Bjerregaard tilføjer, at politiet rent rutinemæssigt nu skal tage en prøve af mandens blod for at fastslå, om der har været indtagelse af alkohol.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 06.17.

/ritzau/