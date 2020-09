En knallertkører har onsdag formiddag været ude for et alvorligt solouheld.

Knallertkøreren endte med at påkøre et stengærde på Vallekildevej ved den vestsjællandske by Hørve og er kommet voldsomt til skade.

»Knallertføreren, en 31-årig mand fra lokalområdet, slog hovedet ved uheldet og er alvorligt tilskadekommen,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Tidligere oplyste politiet, at den yngre mand er overført til hospitalet for at modtage behandling for sine skader.

»Føreren tilskadekommen og flyves til Rigshospitalet,« lød det.

Efter ulykken blev Vallekildevej spærret i begge retninger.

Undersøgelserne på stedet er nu afsluttet og vejen genåbnet.

En bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge ulykkesstedet.

De pårørende er underrettet, oplyser politiet.