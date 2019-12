En ung mand på 20 år kæmper for sit liv efter en alvorlig trafikulykke ved Fjerritslev i Nordjylland fredag morgen.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Ulykken skete i krydset Thistedvej og Klim Strandvej kort før klokken seks fredag morgen.

Politi og redning blev alarmeret 05.55.

Den unge mand kom kørende på knallert ad Thistedvej, da han blev ramt af en varebil, der skulle svinge til venstre i krydset fra Klim Strandvej.

Den unge mand bar ikke styrthjelm og blev hårdt kvæstet kørt på hospitalet.

»De seneste meldinger fra hospitalet lyder på, at hans tilstand er stabil,« siger vagtchef Mads Hesselund.

Redningsmandskabet forsøgte at sende en lægehelikopter til stedet, men på grund af den tætte tåge var det ikke muligt for den at lande.



Henter kort...

Vejen blev kortvarigt spærret, mens redningsarbejdet stod på, men der er helt helt åbent igen.

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet og køretøjerne, og først når hans rapport foreligger, kender politiet årsagen til ulykken.

De pårørende er underrettet.

Opdateres..