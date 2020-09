To unge mænd var meget opsatte på at forsyne nogle venner i fængslet med hash.

Deres forsøg på at indsmugle det euforiserende stof var ret kreativt – men knap så gennemtænkt.

De to mænd på henholdsvis 20 og 26 år havde gemt hashen inde i vandballoner, som de kastede over muren til Esbjerg Arrest.

Men de blev hurtigt opdaget i deres foretagende.

Personalet i arresten slog alarm klokken 15.20, og ganske kort efter blev de taget på fersk gerning.

»Det var knap så intelligent, for arresten ligger lige ved siden af politigården,« konstaterer vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindhardt, tørt.

I alt blev der fundet 10 gram hash inde i de vandballoner, de to mænd havde kastet over muren til arresten.

De to unge mænd er blevet sigtet for indsmugling og forsøg på kontakt til indsatte.

»Det giver en hårdere straf end besiddelse af hash,« slår vagtchefen fast.