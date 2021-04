Til en Men in Black-demonstration i januar blev en plastikdukke af Mette Frederiksen hængt op i en lygtepæl. Herefter blev der sat ild til dukken, og et skilt med teksten 'hun må aflives' blev sat på dukkens mave.

Nu taler en 32-årig mand, der er sigtet i sagen for første gang.

Det gør han til DR.

Manden blev sammen med to andre mænd anholdt i forbindelse med sagen, og de blev sigtet for trusler mod statsminister Mette Frederiksen.

Manden har nu siddet varetægtsfængslet i otte uger, og han angrer ikke sin handlinger i forbindelse med afbrændingen af dukken.

»Jeg synes, den her sag er værd at kæmpe for. Hvis vi har ytringsfrihed i Danmark, som vi render og praler med, og vi kan tegne Muhammed-tegninger, så kan vi også godt lave en kritisk dukke af vores statsminister. Ellers er ytringsfrihed til sidst bare noget, vi har til at pisse nogle muslimer af nede i Mellemøsten,« siger han til DR.

Manden har ønsket at være anonym, da det er en verserende sag. DR oplyser dog, at de kender mandens fulde identitet.

Den sigtede 32-årige har dog forståelse for, at nogle mennesker kan se handlingen som værende en trussel, men han fastslår også, at situationen havde været en anden, hvis nu man havde placeret dukken ude foran statsministerens bopæl.

Manden var utilfreds med, hvordan regeringen havde håndteret specielt minksagen, og teksten 'hun må aflives- var en direkte provokation til Mette Frederiksen og hendes måde at håndtere minksagen på.

De tre mænd benægter, at det var dem, der satte ild til dukken, og den 32-årige siger til DR, at det aldrig var meningen, at der skulle sættes ild til dukken, og at det faktisk var noget svineri at brænde dukken af, da den var lavet af plastik.