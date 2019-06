For det københavnske klubikon Patrick Peitzsch startede fredagen på en lidt anden måde end normalt.

Han sad nemlig på anklagebænken i Københavns Byret tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

»Det var meget ubehageligt at sidde i et retslokale med en anklager og en dommer foran sig. Det ligger meget langt væk fra min hverdag,« siger Patrick Peitzsch til B.T.

29-årige Patrick Peitzsch havde delt en video på sin Snapchat-story af et par, der havde sex på et toilet.

Det gjorde han tilbage i oktober 2017, da han var i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Aftenen udspillede sig på diskoteket LALA, som han selv har været med til at stifte, ligesom han står bag en række københavnske natklubber, blandt andet Jupiter, Dorsia, Rumors og Panama.

Ifølge Patrick Peitzsch skulle han på toilettet, da han hørte nogen have sex i båsen ved siden af ham, og det er her, han vælger at tage sin telefon frem, filme seancen og sende den ud med teksten 'butikken er åben'.

»Alt var dækket til. Jeg sørgede for, at man ikke kunne se, hvem det var. Men der skete en fejl, for jeg skulle kun have sendt den rundt til vennerne. Dem på videoen kunne så genkende sig selv, og i det sekund de skrev til mig, pillede jeg den ned,« siger han.

Ifølge anklageskriftet lagde Patrick Peitzsch videoen på sin Snapchats 'mystory', hvor 3.000 personer følger med. Og det valgte de forurettede altså at melde til politiet.

»Det er en uheldig episode, og det er ikke i orden, så jeg kan godt forstå dem. Alle begår fejl, og det var en fejl fra min side, og det tager jeg konsekvensen af,« siger Patrick Peitzsch.

I retten fredag havde klubkongen valgt at møde alene op. Han havde altså takket nej til at lade en forsvarer føre ordet i retslokalet.

»Det er en tilståelsessag. Jeg har rent mel i posen, så jeg har ikke brug for en eller anden til at sidde at forsvare mig. Jeg har fortalt sandheden, og jeg har ikke noget at skjule. Der er sket det, der er sket, så hvad skulle en forsvarer kunne gøre?«

Anklageren krævede Patrick Peitzsch idømt fire til seks måneders ubetinget fængsel, og det kom bag på københavneren, der på ingen måde kan forestille sig at skulle ind at ruske tremmer.

»Jeg tænker, det er højt sat. Men nu må må vi se. Det er heldigvis ikke anklageren, der afgører det,« siger han.

Dommeren valgte at udsætte dommen til om en uge. Patrick Peitzsch håber, han får lov at slippe for straf, da hele forløbet allerede har været en vigitg lektie:

»Det har virkelig været en øjenåbner for mig, i forhold til at man skal tænke sig om, inden man tager telefonen op. Jeg har helt klart lært af mine fejl, og det er ikke sket siden.«