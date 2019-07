Hjemme i Norge sørger lokalsamfundet over Kim André Jensen og sønnen Benjamin, der omkom i en tragisk jernbaneulykke lørdag.

Ikke mindst i de lokale fodboldsklubber, hvor Kim André Jensens venlige gemyt og 'vældig, gode højrefod' har været en fast del af fodboldmiljøet.

Lige fra barnsben og indtil 2005 har Kim André Jensens spillet i Mjøndalen, hvor den daglige leder af klubben Svein Erik Gevelt kender familie Jensen godt.

»Det er forfærdeligt hårdt for alle i lokalmiljøet. Han (Kim André Jensen, red.) har sat et stort præg på bygden, og det har betydet meget for lokalsamfundet. Lige nu føles alt tragisk og meningsløst,« siger han til Dagbladet.

Lige siden barnsben har Kim André Jensen været aktiv i flere lokale fodboldsklubber. Foto: Steinberg IF Vis mere Lige siden barnsben har Kim André Jensen været aktiv i flere lokale fodboldsklubber. Foto: Steinberg IF

Senest har Kim André Jensen spillet i Steinberg IF. Idrætsforeningen har tirsdag eftermiddag delt en sang på deres Facebook for at mindes en vigtig spiller, der har lagt tusindvis af timer i klubben.

'Du var en fantastisk rolig, positiv og venlig person. Du skulle være kommet tilbage for at hjælpe os i efteråret. Så langt kom du ikke,' skriver de i Facebook-opslaget. hvor de også har delt billeder af Kim André Jensen på fodboldbanen.

34-årige Kim André Jensen og syvårige Benjamin mistede livet, da de i deres bil blev ramt af et letbanetog ved Trustrup i Østjylland.

I bilen sad også 32-årige Marthe og seksårige Julie, men de slap fra ulykken med livet i behold.

Tidligere tirsdag har familien delt nogle mindeord gennem den norske avis NRK.

'Sammen levede de fire et harmonisk, aktivt og kærligt familieliv. Ordet kernefamilie har sjældent ramt bedre,' skriver familien bl.a. om mor, far, datter og søn, som på vej i sommerland blev ramt af en ubveskrivelig tragedie.

Den lokale læge, Einar Braaten, fortæller til Dagbladet, at han løbende har haft kontakt med de berørte siden søndag.

»Det første vi gjorde, var at danne os et overblik over, hvem der er berørt af hændelsen. Vi fandt ud af, hvor de var, og hvordan vi fik fat i dem. Mandag mødtes vi for at aftale det videre forløb. Vi har sammensat et kriseteam, som har ansvar for at følge op og holde kontakten med de berørte,« siger han.