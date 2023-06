En 56-årig klubmedarbejder i Roskilde skal i næste uge i retten, hvor han er tiltalt for krænkelse af seks piger og unge kvinder, der kom i klubben.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Den 56-årige er tiltalt for blufærdighedskrænkelse og forsøg herpå over en periode på ni år.

Ifølge SN har han over Snapchat bedt en 12-årig pige om at tage billeder af sin krop og sende ham billederne. Noget som den 12-årig pige afviste at gøre.

De andre fem tilfælde, der er en del af tiltalen, handler om piger eller kvinder, som han selv tog billeder og videoer af på klubben, uden de var klar over det.

Optagelserne havde fokuseret på bryster, baller og underliv, hvor der heriblandt var optagelser af piger ned til 11-års alderen.

Politiet fandt billederne og videoerne på to computere i den 56-åriges private hjem.

Politiet fandt også børnepornografiske billeder på de to computere, og derfor er den 56-årige klubmedarbejder også tiltalt for at besidde børnepornografiske billeder.