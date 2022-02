Klokken er cirka 06.00 natten til søndag, da musikken slukker, og lyset tænder på Club Wolf i aalborgensiske Jomfru Ane Gade.

Diskoteket har stadig besøg af glade gæster, der svinger danskeskoene og bestemt ikke mener, at festen er slut.

Én af dem er 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Den unge kvinde er ikke meget for at forlade dansegulvet, men klokken 06.01 fanger Club Wolfs overvågningskamera hende alligevel i at forlade diskoteket.

Her forlader Mia Skadhauge Stevn Club Wolf natten til søndag

Selvom termometret på dette tidspunkt viser små to grader, er Mia Skadhauge Stevn kun iklædt en mørk top, bukser og hvide sneakers, viser overvågningsbilleder fra stedet.

Den 22-årige kvinde har endda en halv, kold fadøl i hånden, da hun klokken 06.02 bevæger sig ud af overvågningskameraets rækkevidde.

Der går syv minutter, før vi igen har overvågningsbilleder af Mia Skadhauge Stevn, og det er sidste gang, den unge kvinde bliver set i de aalborgensiske gader søndag morgen.

På billederne står Mia Skadhauge Stevn i 10 til 15 sekunder foran en mørk personbil ved Netto på Vesterbro 99, før hun til sidst sætter sig ind i varmen.

Siden er den 22-årige sygeplejerskestuderende ikke set i live.

Men hvad ved vi om Mias skæbne? Og hvad ved vi om de to 36-årige mænd, der siden er blevet sigtet for at tage livet af den 22-årige kvinde?

Politiet fik første gang kendskab til Mia Skadhauge Stevns forsvinden, da de søndag aften klokken 20.00 blev kontaktet af hendes mor, der var bekymret efter ikke have fået sin datter hjem.

Og mandag klokken 10.57 bragte Nordjyllands Politi så en offentlig efterlysning med en stærk opfordring til borgere om at komme med oplysninger om Mia Skadhauge Stevns færden.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg.

Sent mandag aften efterlyste politiet så den mørke personbil, som Mia Skadhauge Stevn trådte ind i, og da den nordjyske politikreds tirsdag gjorde status, havde mere end 100 hjælpsomme borgere henvendt sig.

I mellemtiden bidrog flere virksomheder omkring Jomfru Ane Gade med vigtige overvågningsbilleder, men sporet af Mia Skadhauge Stevn fortsatte med at slutte, da den sorte personbil kørte væk fra Vesterbro 99 i sydlig retning.

Alligevel har politiet enten modtaget afslørende henvendelser fra borgere eller efterforsket sig til et gennembrud, for onsdag ved middagstid anholdt man to 36-årige nordjyder og sigtede dem for drab.

De to mænd bor henholdsvis i Østervrå og Flauenskjold, hvor de ifølge naboer udadtil lever det, de fleste vil vurdere som normale liv.

Men ifølge B.T.s oplysninger kender de to hinanden godt. Rigtig godt endda.

Ekskæresten til den drabssigtede mand, som er bosat i Østervrå, fortæller nemlig, hvordan den anden sigtede mand var den tidligere partners bedste ven.

»Det var nok den eneste, som han talte rigtigt med, og de er bedste venner. De kendte hinanden fra barndommen, og jeg har set ham mange gange,« sagde ekskæresten onsdag aften til B.T.

Hun var selv rystet over, at den mand, hun dannede par med i fem år fra 2014 til 2019, nu var sigtet for et drab, for han er med hendes ord »den mest tålmodige og rolige mand« hun nogensinde har mødt.

Politiindsats på Mellergaardsvej i Østervrå onsdag den 9. februar 2022. To 36-årige mænd er blevet anholdt i forbindelse med sagen om den savnede 22-årige kvinde Mia Skadhauge Stevn.

Det ændrer dog ikke på, at de to 36-årige mænd er sigtet for drab, men den vigtigste ting mangler stadig:

Mia.

Onsdag aften har politiet både afspærret og undersøgt bopælene i Østervrå og Flauenskjold samt et tredje i et sommerhusområde.

Særligt har det været aktivitet ved parcelhuset i Flauenskjold, hvor politiet har haft hundepatruljer, teknikere, assistance fra Hjemmeværnet og fejeblade til at hente to biler fra adressen.

B.T.'s udsendte overværede også, hvordan politiet på et tidspunkt flittigt knipsede billeder med blitz i et af husets værelser.

I skrivende stund – klokken 23.30 – er der dog stadig intet nyt om Mia, og således bliver chancen for at finde den 22-årige kvinde i live mindre og mindre, fortæller efterforskningslederen til B.T.

»Vi håber fortsat på at finde Mia i live, men min bekymring stiger i takt med, at vi ikke hører fra hende,« siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen.

Denne artikel er baseret på oplysninger fra politiet og forskellige kilder, som B.T. de seneste dage har indhentet.