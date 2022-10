Lyt til artiklen

Lene Christiansens frisørsalon er egentligt lukket, da hun fredag aften sidder og får sig en bid mad i baglokalet med sin datter og svigersøn.

Derfor undrer det hende også, da de pludselig hører døren til den mørklagte salon gå.

Stille trasker hun ud for at undersøge lyden, men der er intet at se.

Til gengæld kan Lene høre noget.

Høre en person, der trækker vejret.

Så hun tænder lyset, og dér – i hendes såkaldte vaskestol – sidder en mand med bare tæer, cowboybukser og nøgen overkrop.

En »muskuløs mand«, erindrer frisøren.

»Du skal ikke være herinde,« siger Lene Christiansen, der ejer salonen City-Cut i Holstebro.

Men manden i den bare overkrop kvitterer blot med at snakke om nogen, der »skal slås ihjel«.

Lene tror i første omgang, at han er bange for, at nogen vil slå ham ihjel ude på gaden, så hun går ned til ham i selve salonen.

Og dér eskalerer situationen.

Først smider manden dødstrusler i hovedet på Lene, og da hendes svigersøn kommer til situationen, bliver vreden vendt mod ham.

Manden bliver meget truende mod svigersønnen og løber mod ham.

Det lykkes dog datterens kæreste at flygte ud i baglokalet, hvorefter den truende mand retter sig mod Lene.

Han går mod hende og svinger et knytnæveslag afsted, som hun på »magisk vis« får afværget.

I stedet hiver han fat i hendes hår og river en lille tot af, før han stikker af og ud på gaden.

»Det var billigt sluppet for mig. Jeg var sikker på, at han havde smadret mig. Det var blikket i hans øjne – helt fjernt. Jeg var heldig,« siger Lene Christiansen i dag til B.T.

Men det var ikke alle, der var lige heldige.

Imens Lenes datter kontakter politiet fra baglokalet i frisørsalonen, finder manden nemlig hurtigt det næste sted, der skal blive offer for hans vrede:

Den traditionsrige restaurant Raadhuskælderen få meter derfra.

Fredag aften måtte gæsterne dog blive evakueret fra restauranten, fordi en ung mand gik amok i den jyske by.

Her står forpagter Kis Gammelgaard og er i gang med en travl aften, da hun pludselig ser en mand i bar overkrop bevæge sig mod personaletoilettet.

Dér befinder han sig i få sekunder, før Kis ser ham komme ud, rette blikket mod en af hendes tjeneste og kaste en genstand i ryggen på vedkommende.

Det viser sig at være en håndsprit.

Herefter vender han sig mod to af restaurantens gæster og begynder at slå dem med en form for jernrør.

Senere finder Kis ud af, at det er en støvsugerstang, han har fundet på personaletoilettet.

Mens manden jagter de to gæster, skynder Kis sig ud i selve restaurantområdet og får gelejdet de spisende gæster ud på gågaden i Holstebro, hvor de spreder sig for alle vinde.

Imens er de to gæster i restauranten sluppet væk fra den aggressive mand, men han fortsætter nu i et hærværksorgie.

På få minutter – mens Kis sagesløst står ude foran sin restaurant – går han rundt og slår løs med støvsugerstangen.

Alt er væltet ned på gulvet, borde er smadret og der er glas overalt i både køkkenet, personaleområdet og i selve restauranten, hvor gæsterne spiste.

Faktisk er det så smadret, at ingen gæster efterfølgende kan spise videre.

Den voldelige mange kommer kort efter ud på gågaden, hvor han ifølge Kis angriber flere tilfældige mennesker, før politiet endelig pågriber ham.

Det stemmer overens med forklaringen fra politiet, der lyder, at manden overfaldt flere personer på gågaden, og at flere af hans ofre måtte på hospitalet.

Tilbage står Lene Christiansen og Kis Gammelby, der begge er rystede over fredagens oplevelse, men også lykkelige over, at det ikke gik mere galt.

»Jeg har jo lidt ondt af ham også, for man kunne virkelig se, at den var helt gal for ham. Og så er jeg glad for, at der ikke skete mere – i hvert fald hos os. Det kunne være gået grueligt galt,« siger Kis.

Manden, der er 21 år, blev anholdt af politiet og skal efter planen fremstilles i et grundlovsforhør.

Politiet vurderer, at han var påvirket af narkotika fredag aften, hvor der desuden var såkaldt Open By Night i Holstebro.